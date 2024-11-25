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17:50, 25 ноября 2024Экономика

Крупнейший производитель стали в Германии уволит тысячи рабочих

ThyssenKrupp сократит 11 тысяч рабочих мест из-за падения конкурентоспособности
Вячеслав Агапов

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

ThyssenKrupp сократит 11 тысяч рабочих мест из-за падения конкурентоспособности. Об увольнении тысяч сотрудников со ссылкой на пресс-службу крупнейшего производителя стали в Германии сообщает РИА Новости.

К 2030 году компания намерена сократить в своем подразделении Steel Europe около пяти тысяч мест за счет корректировок в производстве и управлении. Еще шесть тысяч мест будут преобразованы благодаря привлечению сторонних поставщиков услуг или продаже коммерческой деятельности.

Причиной таких изменений стали «продолжающиеся фундаментальные и структурные изменения на европейском рынке стали, а также на ключевых потребительских и целевых рынках». Как отмечают в компании, производитель стали не выдерживает конкурентной борьбы с поставщиками из Азии. По итогам 2023-2024 финансового года чистый убыток предприятия составил 1,506 миллиарда евро.

Ранее о сокращении сотрудников заявил японский производитель машин Nissan. Компания намерена сократить девять тысяч сотрудников и снизить производственные мощности на 20 процентов, чтобы справиться с падением продаж на основных рынках. Также производитель намерен продать 10 процентов акций Mitsubishi Motors, уменьшив свою долю с нынешних 34 процентов.

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