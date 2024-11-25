Мчащихся по улицам российского города оленей сняли на видео

Центр Воркуты перекрыли из-за гонок на оленьих упряжках

Центр Воркуты перекрыли из-за гонок на оленьих упряжках. Об этом сообщает издание «Регнум» в Telegram.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом vorkuta_live, видно старт одной из пар. Олени мчатся по центральной улице города, таща сани с наездниками.

Издание БНК уточняет, что заезд на оленьих упряжках состоялся в 25-й раз. Его длина составила 700 метров, за призовые места соревновались 23 участника.

Ранее российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев потренировался вести гонки на оленьих упряжках. На опубликованном видео он читает скороговорку и повторяет местные топонимы.