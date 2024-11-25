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23:14, 25 ноября 2024Мир

Медведев заявил об изменениях в канонах и тактике ведения войны

Медведев: СВО и новые виды вооружения показали, что каноны войны поменялись
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Ход специальной военной операции (СВО) показал, что каноны и стратегия войны поменялись. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

По словам Медведева, новые виды вооружений, в частности беспилотные летательные аппараты, внесли существенные коррективы. Зампред Совбеза уточнил, что это касается и танков, и самолетов, и ракет, и другого оружия.

Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойным западным оружием по территории России не повлияют на ход спецоперации.

19 ноября в 3:25 по московскому времени ВСУ атаковали ракетами дальнего действия ATACMS Брянскую область. Пять ракет удалось сбить системами противовоздушной обороны, еще один снаряд повредили.

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