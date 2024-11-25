Медведев заявил об изменениях в канонах и тактике ведения войны

Медведев: СВО и новые виды вооружения показали, что каноны войны поменялись

Ход специальной военной операции (СВО) показал, что каноны и стратегия войны поменялись. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

По словам Медведева, новые виды вооружений, в частности беспилотные летательные аппараты, внесли существенные коррективы. Зампред Совбеза уточнил, что это касается и танков, и самолетов, и ракет, и другого оружия.

Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойным западным оружием по территории России не повлияют на ход спецоперации.

19 ноября в 3:25 по московскому времени ВСУ атаковали ракетами дальнего действия ATACMS Брянскую область. Пять ракет удалось сбить системами противовоздушной обороны, еще один снаряд повредили.