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20:22, 21 ноября 2024Россия

Путин заявил об отсутствии влияния ударов дальнобойным западным оружием на ход СВО

Путин: удары ВСУ дальнобойным западным оружием не повлияют на ход СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойным западным оружием по территории России не повлияют на ход специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент страны Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции. Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения», — сказал глава государства.

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

19 ноября в 3:25 по московскому времени Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ракетами дальнего действия ATACMS Брянскую область. Пять ракет удалось сбить системами противовоздушной обороны, еще один снаряд повредили.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что график Путина после атаки не поменялся.

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