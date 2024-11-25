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11:10, 25 ноября 2024Россия

Минздрав выпустил новые требования по ведению беременности россиянок

Минздрав обязал клиники отчитываться о ведении беременности россиянок
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andrew Seaman / Unsplash

Минздрав выпустил новые требования по ведению беременности россиянок, обязав федеральные медцентры и клиники отдельно отчитываться о своей работе с будущими матерями. Об этом пишет «Коммерсант».

Нововведение вступит в силу с 1 февраля 2025 года. С этого дня медицинские учреждения должны будут отдельно сообщать в министерство данные об услугах, которые были оказаны россиянкам в период беременности, а также женщинам и младенцам во время родов и в послеродовой период. На сегодняшний день они должны указывать лишь сведения об услугах в целом, без деталей.

В Министерстве здравоохранения пояснили, что изменения вызваны «актуализацией общих требований к составлению отчета о деятельности учреждений». При этом опрошенные изданием врачи полагают, что изменения соответствуют «актуальной повестке и курсу на повышение рождаемости в стране».

«Перед здравоохранением и социальной сферой стоит большая задача — сейчас каждая беременность важна как никогда. Здесь необходимы высокие стандарты, основанные на большой доказательной базе (...) Отчетность поможет в соблюдении регламентов. Более того, каждое действие — анализ, исследование, вмешательство — должно быть обоснованно», — отметил акушер-гинеколог Алексей Черников.

Ранее Минздрав предписал россиянкам рожать по-новому. В частности, изменились порядок ведения наблюдения за беременной и правила обезболивания роженицы.

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