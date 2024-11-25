Москвичей осветит Луна

Синоптик Вильфанд: ночи в столице станут светлее из-за лунного света и снега

В ближайшее время ночи в Москве станут светлее из-за лунного света, освещающего выпавший снег. Об этом агентству «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Небольшой снег выпадет в среду и четверг, 27 и 28 ноября. Днем погода будет солнечной, поэтому москвичи смогут наслаждаться икрящимся в солнечных лучах снегом. Ночи также станут светлее. «И на душе становится светлее. Снег — это очень радостное событие», — прокомментировал синоптик.

По его словам, в ноябре и декабре в столичном регионе обычно самая мрачная и хмурая погода — в это время много осадков и мало солнечного света. В ближайшие же дни установится антициклон, поэтому по ночам на небе будут видны Луна и звезды. Снег в Москве не растает в ближайшие 10 дней, до 5 декабря, при этом сугробы в настоящее время в Москве совсем небольшие.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о мокром снеге с дождем в конце предстоящей недели.