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08:38, 25 ноября 2024Бывший СССР

МВД Грузии заблокировало дорогу к парламенту для протестующих

Сотрудники МВД в Тбилиси заблокировали для протестующих путь к парламенту Грузии
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Сотрудники МВД Грузии заблокировали путь к парламенту республики в Тбилиси для протестующих из-за намеченного первого заседания. Об этом пишет ТАСС.

Сегодня в здании парламента должно пройти первое заседание после выборов 26 октября, где победила правящая партия «Грузинская мечта». Представители оппозиции решили бойкотировать сессию. Они проводят митинг с требованием пересмотреть результаты выборов.

По информации издания, сотрудники МВД заблокировали здание парламента со всех сторон. Сотрудников СМИ в него не пускают. Заседание должно состояться в 12:00 по местному времени (в 11:00 по московскому).

Ранее в Тбилиси прошел марш женщин, не согласных с итогами парламентских выборов в Грузии. Женщины прошли с чемоданами от площади Свободы к резиденции основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

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