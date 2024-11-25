На Украине разоблачили предлагающих отсрочку от мобилизации военкомов

ГБР Украины: в Одессе разоблачили военкомов, предлагавших отсрочку за деньги

В Одессе разоблачили сотрудников районного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), предлагавших мужчинам отсрочку от мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) за деньги. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) республики в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, военкомы задерживали граждан на блокпостах на территории региона. После этого они предлагали отпустить их и помочь оформить отсрочку за 4,5 тысячи долларов (около 468 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»). В обратном случае сотрудники ТЦК угрожали объявлением в розыск.

Один из подозреваемых был задержан 21 ноября при получении денег за данную услугу. Сколько еще человек проходят фигурантами по делу, в ГБР Украины не уточнили.

Ранее стало известно, что на Украине начальник военкомата пытался обменять отсрочки от мобилизации на талоны на дизельное топливо. Он был задержан после получения взятки.