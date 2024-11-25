Россиянам назвали самый короткий световой день

Московский планетарий: самым коротким в России световым днем станет 21 декабря

Самым коротким световым днем в России станет 21 декабря, его длительность составит 6 часов 59 минут. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.

В планетарии отметили, что к 1 января 2025 года световой день увеличится до 7 часов и 6,5 минут.

До 17 декабря Солнце будет двигаться по созвездию Змееносца, а после этого перейдет в созвездие Стрельца. На протяжении почти всего декабря его полуденная высота будет составлять порядка 10 градусов.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что метеорологическая зима, как ожидается, придет в регионы Центральной России после 23 ноября. По народным приметам, в средней полосе России зима устанавливается после Михайлова дня 21 ноября, напомнила синоптик.