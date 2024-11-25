Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:12, 25 ноября 2024Культура

Новый мюзикл с певицей в главной роли обогнал «Гладиатор 2»

Мюзикл «Злая» показал рекордные сборы в первый уик-энд, обогнав «Гладиатор 2»
Андрей Шеньшаков

Кадр: Фильм «Злая»

Мюзикл «Злая» с певицей Арианой Гранде получил рекордные кассовые сборы среди всех экранизаций бродвейских мюзиклов. Об этом сообщает Variety.

По данным бокс-офисов, в первые выходные после выхода картина собрала 114 миллионов долларов, что является лучшим показателем среди всех лент, снятых на основе постановок на Бродвее. Как отмечает издание, это также в два раза больше, чем у одного из самых ожидаемых блокбастеров года — «Гладиатора 2», который собрал 55 миллионов долларов.

Кроме того, известно, что «Злая» показала третий лучший старт в 2024 году и второй лучший старт в истории мюзиклов. Ариане Гранде уже сейчас прочат две номинации на «Оскар» — за лучшую песню и за лучшую женскую роль второго плана.

Ранее стало известно, что Ариана Гранде дала отпор критикующим ее подписчикам и экспертам.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Начали готовить Бучу-2». В России заявили об устроенной ВСУ в Селидово «кровавой бане»

      В НАТО решили обсудить нанесение превентивных ударов по России

      Ущерб из-за возгорания Superjet 100 в Анталье оценили в миллиарды рублей

      Вучич определил политику Сербии словами «сижу на одном стуле»

      Шольц озвучил свои планы на Украину после выдвижения на пост канцлера

      Автомобилистам напомнили о штрафах из-за резины

      Волгоградец Журавель по совокупности получил 14 лет за госизмену и сожжение Корана

      Поджигатель Корана Журавель получил 13,5 года колонии за госизмену в пользу СБУ

      Россиянам дали советы по подготовке дачи к зиме

      50-летняя Виктория Бекхэм объяснила желание есть только рыбу и овощи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше