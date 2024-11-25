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00:16, 25 ноября 2024Наука и техника

Обнаружены загадочные UFO-галактики

Телескоп Уэбба обнаружил ультракрасные сплющенные объекты
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)
Телескоп Уэбба

Телескоп Уэбба. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Группа астрофизиков из Университета Колорадо в Боулдере и других научных учреждений изучила загадочные галактики, известные как ультракрасные сплющенные объекты (Ultra-red Flattened Objects, UFO). Эти галактики были обнаружены на снимках с космического телескопа Джеймса Уэбба, и результаты исследования были опубликованы в The Astrophysical Journal.

НЛО представляют собой красные галактики, которые излучают очень мало видимого света, но активно излучают инфракрасное излучение. Ранее они оставались незамеченными, поскольку их свет практически не воспринимался космическим телескопом Хаббла, способным фиксировать только видимый свет. Однако телескоп Уэбба, работающий в инфракрасном диапазоне, смог обнаружить эти объекты.

Для получения данных исследователи использовали проект JWST Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES), а также компьютерное моделирование, что позволило детально изучить структуру и свойства UFO.

Анализ показал, что эти галактики по форме и размерам схожи с Млечным Путем, но они гораздо более пыльные. В частности, количество пыли в UFO настолько велико, что она блокирует примерно в 50 раз больше света, чем в нашей галактике. Возможно, пыль образуется в результате взрывов умирающих звезд, выбрасывающих частицы металла в космос.

Однако до сих пор остается загадкой, почему в этих галактиках содержится так много пыли по сравнению с другими. Исследователи полагают, что дальнейшие наблюдения помогут пролить свет на процессы формирования UFO и их звездную эволюцию.

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