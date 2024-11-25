Житель Челябинска рассказал, что остановил сбившего людей водителя на светофоре

Остановивший въехавшего в толпу пешеходов водителя россиянин рассказал подробности ДТП. По его словам, задержать виновника аварии удалось на ближайшем светофоре, пишет 74.RU.

Со слов жителя Челябинска, в момент аварии он также находился за рулем недалеко от пересечения улиц Братьев Кашириных и Чичерина. Увидев, что водитель BMW сбил толпу людей и уехал, решил последовать за ним.

«Людей сбил и уехал, что еще делать? Погнались за ним. Он на светофоре был, недалеко (...) Он просто стоял, чуть-чуть поджали, чтобы дальше не уехал», — уточнил мужчина.

Авария произошла днем в понедельник, 25 ноября. Момент ДТП попал на видео. Ранее сообщалось, что пострадали мать с ребенком, которого она перевозила в коляске. Младенец травм не получил, горожанку госпитализировали. Предположительно, водитель был пьян.