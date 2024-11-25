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09:29, 25 ноября 2024Силовые структуры

Отдел судебных приставов в российском городе подожгли неизвестные

В Новосибирске неизвестные подожгли отдел ФССП, никто не пострадал
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Заельцовском районе Новосибирска неизвестные подожгли отдел Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом сообщает «МК» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Возгорание на первом этаже здания по адресу улица Жуковского, дом 115 заметили ранним утром 24 ноября. Оперативно прибывшие пожарные потушили огонь. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал. Огонь уничтожил технику и мебель.

Пожарные рассматривают версию умышленного поджога. Информация передана правоохранительным органам для установления виновника пожара. Сумма ущерба устанавливается.

21 ноября сообщалось, что Северный флотский суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Архангельска за попытку поджога на территории воинской части по указанию украинских спецслужб.

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