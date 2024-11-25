Пассажиры задержанного в Анталье рейса вылетели в Россию

Пассажиры задержанного в Анталье рейса «Азимута» вылетели в Сочи

Пассажиры рейса авиакомпании «Азимут», задержанного в Анталье из-за возгорания самолета Sukhoi Superjet 100, вылетели в Сочи. Об этом свидетельствуют данные табло турецкого аэропорта.

По обновленному расписанию, как отмечается, резервный борт забрал пассажиров в Россию и вылетел в 10:35 (время совпадает с московским). Общее время задержки составило почти 12 часов.

При этом на табло сочинской авиагавани указано, что прибытие рейса ожидается в 12:15.

Рейс в Сочи прибыл с таким опозданием из-за ЧП с самолетом Superjet 100, который совершил жесткую посадку и загорелся в Анталье поздно вечером 24 ноября. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Причиненный ущерб оценивается в один миллион рублей.