Подозреваемый в госизмене россиянин рассказал о вербовке с Украины

Задержанного за госизмену жителя Волгограда вербовал человек с Украины

Житель Волгогрдаской области, подозреваемый в госизмене, рассказал о вербовке с Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянин подписывался на Telegram-каналы, оставлял там комментарии и обсуждал политику с другими участниками групп. Затем с ним связался неизвестный, который находился на Украине. Он предлагал задержанному расклеивать листовки за деньги, но тот решил оказывать финансовую помощь. «Первый свой платеж я внес, затем он потребовал еще и сказал, что эти деньги пойдут на дроны», — вспоминает мужчина.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали 20-летнего жителя Волгоградской области. Он оказывал финансовую помощь вооруженным формированиям Украины.

