Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:04, 25 ноября 2024Силовые структуры

Подозреваемый в госизмене россиянин рассказал о вербовке с Украины

Задержанного за госизмену жителя Волгограда вербовал человек с Украины
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Житель Волгогрдаской области, подозреваемый в госизмене, рассказал о вербовке с Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянин подписывался на Telegram-каналы, оставлял там комментарии и обсуждал политику с другими участниками групп. Затем с ним связался неизвестный, который находился на Украине. Он предлагал задержанному расклеивать листовки за деньги, но тот решил оказывать финансовую помощь. «Первый свой платеж я внес, затем он потребовал еще и сказал, что эти деньги пойдут на дроны», — вспоминает мужчина.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали 20-летнего жителя Волгоградской области. Он оказывал финансовую помощь вооруженным формированиям Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      У загоревшегося в Турции Superjet 100 уже отказывал двигатель. Что еще известно об инциденте?

      В США российский Т-14 «Армата» описали двумя словами

      Жителей Киева призвали не выходить на улицу

      Жена Джастина Бибера показала фигуру через три месяца после родов

      В Кремле прокомментировали возвращение в Россию 46 жителей Курской области

      Пассажиры задержанного в Анталье рейса вылетели в Россию

      Подозреваемый в госизмене россиянин рассказал о вербовке с Украины

      В Кремле высказались о готовности Путина к переговорам по Украине

      На Украине подтвердили успех ВС России на нескольких направлениях

      В Кремле прокомментировали планы Европы направить своих военных на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше