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08:31, 25 ноября 2024Мир

Посол заявил о готовности России участвовать в строительстве АЭС в Турции

Посол Ерхов: у России есть надежные технологии и опыт для АЭС в Синопе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Li Zhenbei / XinHua / Global Look Press

Россия готова принять участие в реализации проекта строительства атомной электростанции (АЭС) в Синопе. Об этом сообщил в интервью газете Ekonomi посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

Он отметил, что Москва не скрывает своей готовности. По словам дипломата, преимуществами России являются наличие надежных и отлаженных технологий, а также уже накопленный в процессе реализации проекта «Аккую» опыт взаимодействия с турецкими строителями. В то же время Ерхов признал, что решение о выборе страны-партнера остается за турецкой стороной.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что от участия РФ в строительстве АЭС «Синоп» в Турции выиграют обе стороны. Он отметил, что у двух стран уже имеется успешный пример сотрудничества в этой области — строительство АЭС «Аккую».

В свою очередь, министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар назвал Россию одной из стран, без опыта которой не обойтись в строительстве атомных электростанций.

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