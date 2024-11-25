Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:02, 25 ноября 2024Наука и техника

Раскрыт ключевой механизм рака кожи

Nature Communications: раскрыты ключевые белки, участвующие в развитии меланомы
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgeniy Kalinovskiy / Shutterstock / Fotodom

Ученые Университета Людвига-Максимилиана в Германии раскрыли ключевой механизм развития рака кожи. Они выяснили, как взаимодействие между определенным белком и эндолизосомальным ионным каналом способствует развитию меланомы — самой агрессивной формы опухоли кожи. Результаты их работы были опубликованы в журнале Nature Communications.

Основное внимание ученых было сосредоточено на ионном канале TPC2 и ферменте Rab7a. Исследование показало, что взаимодействие этих двух белков имеет ключевое значение в процессе роста и метастазирования меланомы. Ионный канал TPC2 играет важную роль в контроле распада белков в эндолизосомах, органеллах, участвующих в клеточном транспорте и деградации, а Rab7a выступает в качестве регулятора эндолизосомальной системы. Эти белки регулируют сигнальные пути, влияющие на развитие опухолей.

Чтобы изучить механизмы этого взаимодействия, исследователи использовали несколько современных методов. Среди них — электрофизиология эндолизосомального пэтч-клампа и флуоресцентная микроскопия, позволившие измерить высвобождение лизосомального кальция. Эти технологии дали возможность точно определить функциональную связь между белками TPC2 и Rab7a.

Полученные данные показали, что активность Rab7a усиливает работу TPC2, что способствует инвазивному росту клеток меланомы. При этом мутации, усиливающие активность TPC2, связаны с чертами, повышающими восприимчивость к меланоме, такими как светлая кожа и волосы. Напротив, ингибирование активности Rab7a приводит к снижению активности TPC2 и уменьшению роста опухолей.

Исследования на мышиных моделях подтвердили важность этого взаимодействия. Мыши, у которых отсутствовали Rab7a или TPC2, показали заметное уменьшение размеров опухолей и числа метастазов. Это свидетельствует о том, что взаимодействие между этими белками критически важно для прогрессирования меланомы.

Выводы исследования указывают на перспективность разработки новых терапевтических подходов, направленных на специфические сигнальные пути, регулируемые TPC2 и Rab7a. Это может стать важным шагом к созданию более эффективных методов борьбы с меланомой и предотвращению ее распространения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы должны нанести первый удар». В НАТО обсуждают превентивные бомбардировки России на случай войны

      В Москве судья отчитала перекрестившегося перед схваткой мальчика-борца и попала на видео

      «Мертвый» мужчина очнулся за секунды до сожжения на костре

      Туристы массово устремились в один регион России

      Стилистка посоветовала россиянкам носить похожие на чепчики младенцев шапки зимой

      В России вернулись к обсуждению переноса скандальной работы Церетели

      Обнаружено древнейшее рыболовное хозяйство

      На Украине допустили тайную передачу записки Макроном Лаврову

      На Западе заявили о превосходстве России над США из-за «Орешника»

      Порошенко рассказал о «простом способе» завершения конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше