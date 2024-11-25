Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:12, 25 ноября 2024Россия

В России оценили реакцию ООН на поставки ВСУ запрещенного в мире оружия

Депутат Журова назвала реакцию ООН на поставки ВСУ запрещенных мин нормальной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Реакция генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны США запрещенного в мире оружия совершенно нормальна, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своей оценкой она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее Гутерриш заявил о том, что поставки ВСУ запрещенных Оттавской конвенцией противопехотных мин представляют большую опасность для гражданского населения даже после прекращения боевых действий. Он также призвал следовать нормам международного права и отказаться от применения данного типа вооружений, так как оно крайне неконтролируемо.

«Гутерриш и должен так реагировать. Было бы странно, если бы он так не реагировал. И то, что он приехал на саммит в Казань, вызвало очень много у всех разговоров, но, в принципе, он это сделал, абсолютно понятно, в рамках своих компетенций, хотя многие осуждали на Западе и тот же Киев. Он так и должен делать, он и призван такие вопросы ставить, решать и так далее, поэтому это совершенно нормально в рамках тех задач, которые у него есть», — прокомментировала депутат.

Материалы по теме:
«Началась большая война» По каким целям в России ВСУ планируют бить дальнобойными ракетами и как это изменит ход СВО?
«Началась большая война»По каким целям в России ВСУ планируют бить дальнобойными ракетами и как это изменит ход СВО?
20 ноября 2024
Все боятся третьей мировой войны. Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
Все боятся третьей мировой войны.Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
21 ноября 2024

До этого стало известно, что президент США Джо Байден разрешил передать противопехотные мины ВСУ и использовать их на территории республики. Отмечалось, что поставляемые Украине мины нестойкие, то есть «становятся инертными спустя некоторое время».

Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщал, что ВСУ должны ответственно использовать противопехотные мины, запрещенные во всем мире. По словам главы американского оборонного ведомства, мины, которые поставит Вашингтон Киеву, якобы являются «более безопасными», так как «можно контролировать, когда они начнут самоактивироваться».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Начали готовить Бучу-2». В России заявили об устроенной ВСУ в Селидово «кровавой бане»

      Во Франции призвали к протестам из-за планов направить европейские войска на Украину

      Вяльбе выразила несогласие с Путиным

      В НАТО решили обсудить нанесение превентивных ударов по России

      Ущерб из-за возгорания Superjet 100 в Анталье оценили в миллиарды рублей

      Вучич определил политику Сербии словами «сижу на одном стуле»

      Шольц озвучил свои планы на Украину после выдвижения на пост канцлера

      Автомобилистам напомнили о штрафах из-за резины

      Волгоградец Журавель по совокупности получил 14 лет за госизмену и сожжение Корана

      Поджигатель Корана Журавель получил 13,5 года колонии за госизмену в пользу СБУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше