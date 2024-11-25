В России оценили реакцию ООН на поставки ВСУ запрещенного в мире оружия

Депутат Журова назвала реакцию ООН на поставки ВСУ запрещенных мин нормальной

Реакция генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны США запрещенного в мире оружия совершенно нормальна, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своей оценкой она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее Гутерриш заявил о том, что поставки ВСУ запрещенных Оттавской конвенцией противопехотных мин представляют большую опасность для гражданского населения даже после прекращения боевых действий. Он также призвал следовать нормам международного права и отказаться от применения данного типа вооружений, так как оно крайне неконтролируемо.

«Гутерриш и должен так реагировать. Было бы странно, если бы он так не реагировал. И то, что он приехал на саммит в Казань, вызвало очень много у всех разговоров, но, в принципе, он это сделал, абсолютно понятно, в рамках своих компетенций, хотя многие осуждали на Западе и тот же Киев. Он так и должен делать, он и призван такие вопросы ставить, решать и так далее, поэтому это совершенно нормально в рамках тех задач, которые у него есть», — прокомментировала депутат.

До этого стало известно, что президент США Джо Байден разрешил передать противопехотные мины ВСУ и использовать их на территории республики. Отмечалось, что поставляемые Украине мины нестойкие, то есть «становятся инертными спустя некоторое время».

Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщал, что ВСУ должны ответственно использовать противопехотные мины, запрещенные во всем мире. По словам главы американского оборонного ведомства, мины, которые поставит Вашингтон Киеву, якобы являются «более безопасными», так как «можно контролировать, когда они начнут самоактивироваться».

