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21:30, 25 ноября 2024Бывший СССР

Рогов рассказал о продвижении ВС России на кураховском направлении

Рогов: ВС России выбили ВСУ из села Романовка на кураховском направлении
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Романовка на кураховском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«С передовой буквально пару часов назад пришли хорошие новости. Наши войска выбили противника из Романовки», — сказал Рогов.

Ранее Рогов рассказал о вхождении российских военных в населенный пункт Раздольное на западе ДНР. По его словам, в поселке идут активные штурмовые действия наступательного характера. До этого он сообщил, что войска РФ взяли под контроль село Берестки на берегу Кураховского водохранилища, в настоящий момент происходит зачистка села от украинских подразделений.

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