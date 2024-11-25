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16:26, 25 ноября 2024Экономика

Россиянам дали советы по подготовке дачи к зиме

Эксперт Чихринова: при подготовке дома к зиме нужно позаботиться о теплоизоляции
Александра Качан (Редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

При подготовке дачного дома к зиме нужно в первую очередь позаботиться о теплоизоляции. Этот и ряд других советов по работам, которые необходимо завершить на участке перед наступлением холодов, россиянам дала эксперт компании «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова, передают «Известия».

По ее словам, следует заделать мелкие щели и трещины с помощью уплотнителей, а крупные отверстия запенить. Кроме того, стоит проверить работу системы отопления и очистить дымоход.

Если использовать дачу зимой не входит в планы, ради безопасности лучше отключить электроснабжение. Однако прежде нужно убедиться в отсутствии устройств, требующих постоянного питания — к примеру, системы безопасности. А если планы навестить участок есть, можно перевести отопление в режим антизамерзания с минимальной температурой.

«В этом случае установка видеонаблюдения или использование «умного» дома поможет удаленно контролировать состояние вашего жилья. Это решение позволит обеспечить спокойствие с минимальными затратами», — объяснила Чихринова. Она добавила, что следует заранее проверить исправность уличного освещения и разместить лопату в удобном месте для расчистки пути к дому. Также стоит установить систему видеонаблюдения и безопасности.

Ранее эксперт Максим Соколов дал совет владельцам домов, не подключенных к центральному отоплению. По его словам, обогреть такое жилье поможет внешнее утепление с помощью пенопласта и других материалов.

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