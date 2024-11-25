Россиянин расправился с матерью во время ссоры из-за алкоголя

На Сахалине суд приговорил к 12 годам мужчину, зарезавшего мать во время ссоры

На Сахалине cуд приговорил к 11 годам и 8 месяцам лишения свободы местного жителя, расправившегося с матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 () УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 25 октября 2023 года осужденный находился с матерью в квартире дома на Красноармейской улице в Макарове. Они поссорились, так как мужчина много выпивал. Он схватил нож и несколько раз ударил пострадавшую по телу и рукам. Спасти женщину не удалось.

Ранее в Иркутской области сотрудники полиции задержали вахтовика, набросившегося с ножом на фельдшера скорой помощи.