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09:02, 25 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с матерью во время ссоры из-за алкоголя

На Сахалине суд приговорил к 12 годам мужчину, зарезавшего мать во время ссоры
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

На Сахалине cуд приговорил к 11 годам и 8 месяцам лишения свободы местного жителя, расправившегося с матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 () УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 25 октября 2023 года осужденный находился с матерью в квартире дома на Красноармейской улице в Макарове. Они поссорились, так как мужчина много выпивал. Он схватил нож и несколько раз ударил пострадавшую по телу и рукам. Спасти женщину не удалось.

Ранее в Иркутской области сотрудники полиции задержали вахтовика, набросившегося с ножом на фельдшера скорой помощи.

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