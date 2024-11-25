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19:58, 25 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин украл замороженную рыбу на рынке и получил 2,5 года колонии

В Воронеже на 2,5 года осудили мужчину, укравшего замороженную рыбу на рынке
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexei Gyngazov / Russian Look / Globallookpress.com

В Воронеже Центральный районный суд приговорил местного жителя к 2,5 года лишения свобода за то, что он украл замороженную рыбы из морозильной камеры на рынке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Воронежской области.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину»). Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Как установил суд, преступление было совершено в мае 2024 года на рынке «Березка». Тогда осужденный проходил мимо рынка и увидел морозильную камеру, стоящую рядом с киоском «Рыба». Затем он разогнул руками запирающий камеру замок, открыл ее и похитил лежащую там рыбу на сумму 17 тысяч 755 рублей 49 копеек.

Ранее сообщалось, что в Воркуте задержали 38-летнюю женщину, укравшую из магазина около 200 плиток шоколада.

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