Россиянка попыталась помочь юноше в массовой драке и поплатилась

Жительница Читы попыталась помочь юноше в драке и попала в больницу с переломом

Жительница Читы попыталась помочь юноше во время массовой драки возле одного из ночных клубов и поплатилась — россиянка попала в больницу с переломом носа. Об этом сообщил региональный портал Chita.ru.

Пострадавшая пояснила, что отдыхала с подругой в ночном заведении. К их столику подошел мужчина и предложил присоединиться к его компании. Девушки отказались, а позже к ним приехал приятель.

По словам горожанки, когда они стали танцевать, назойливый незнакомец начал нелестно высказываться о ее друге.

«У них началась потасовка, и почти вся компания сбежалась — в основном это были нерусские. Потом все вышли на улицу, друг отходил спиной вперед по лестнице и отбивался от нескольких человек. Я заметила, как один из них летит на него, попыталась его задержать, взяв за руку, но он ударил меня в нос, и я потеряла сознание», — поделилась россиянка.

У девушки повреждение перегородки носа, она допустила, что ей потребуется операция. Ее приятель получил синяки и ссадины, однако обращаться в полицию не стал.

По факту инцидента была организована проверка.

Ранее сообщалось, что жительница Сахалина снимала драку на телефон и была избита металлической банкой.