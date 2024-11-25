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07:32, 25 ноября 2024Путешествия

Россиянка раскрыла стоимость поездки в Италию на две недели

Алина Черненко

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница отдохнула в Италии и раскрыла стоимость поездки на две недели. Своей историей она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что перелет в обе стороны с пересадкой в Армении обошелся ей в 36-38 тысяч рублей, а за четыре ночи в отеле Венеции россиянка отдала примерно 26 тысяч рублей.

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По словам путешественницы, легкий завтрак в кафе с кофе и круассаном в этой европейской стране стоит в среднем 500-600 рублей, а более плотный, с фасолью, ветчиной и сыром, — около 1,2-1,4 тысячи рублей. «Есть категория блюд, которая в Италии реально дешевле, чем в России. Как правило, все, что приготовлено из заморских продуктов», — пояснила она.

Россиянка также поделилась ценами в ресторанах в туристических местах: паста там стоит 12-16 евро (примерно 1,2-1,6 тысячи рублей), пицца — 9-14 евро (примерно 900-1,4 тысячи рублей), салаты — 12-14 евро (примерно 1,2-1,4 тысячи рублей), десерты — 5-7 евро (примерно 500-700 рублей), а вино — 5-7 евро (примерно 500-700 рублей).

Блогерша также рассказала, что на проезд на местном транспорте она потратила около 1,8 тысячи рублей, а на водные катания в Венеции — 2,8 тысячи рублей.

«Итого, за пять дней в Венеции примерно 90 тысяч рублей. Если сделать расчет на полноценный отпуск длиной в две недели, то выйдет 200 тысяч рублей на человека (160 тысяч рублей, если при двухместном размещении в отеле)», — поделилась автор.

Ранее эта же тревел-блогерша перечислила несколько неприятных фактов о Венеции. В частности, она пожаловалась, что вода в каналах «реально воняет».

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