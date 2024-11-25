Россиянки наладили криминальный бизнес на продаже иностранцам отцовства своих детей

Baza: 11 жительниц Брянской области продали отцовство своих детей иностранцам

В Брянской области силовики вскрыли криминальную схему легализации иностранных граждан в России. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, подпольным бизнесом занимались как минимум 11 местных жительниц Новозыбковского района, которые продали отцовство своих детей приезжим. На этом основании иностранцы получили право на российское гражданство. Как установили правоохранительные органы, одна из матерей — 27-летняя Маргарита К. — успела продать документы сразу на пятерых своих детей. Их подставными отцами числятся четверо граждан Китая и один гражданин Таджикистана. Другая многодетная мать легализовала двух граждан Китая и одного приезжего из Таджикистана.

Все женщины знакомы между собой. Они признались, что за оформление отцовства им платили 30 тысяч рублей. Схему раскрыли во время рейда по отработке лиц цыганской народности.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об организации нелегальной миграции.