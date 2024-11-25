Российские следователи оценили ущерб пострадавшему в Анталье самолету

СК: причиненный самолету SSJ-100 ущерб составляет не менее миллиона рублей

Следователи оценили стоимость причиненного ущерба самолету, пострадавшему в турецкой Анталье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, предварительная сумма ущерба, нанесенного авиалайнеру SSJ-100, составляет не менее одного миллиона рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ. Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Ранее следователи сообщили, что в результате возгорания самолета в Анталье никто не пострадал.