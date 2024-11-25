Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:23, 25 ноября 2024Бывший СССР

Стали известны подробности о состоянии пилотов перед крушением самолета в Вильнюсе

Reuters: пилоты разбившегося самолета в Вильнюсе не сообщали о проблемах
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Andrius Sytas / Reuters

Пилоты разбившегося самолета DHL в Вильнюсе не сообщали о проблемах перед крушением. Об этом пишет Reuters.

«Пилоты не сказали диспетчерам о какой-либо проблеме в самолете перед крушением», — пишет агентство. По предварительной информации, трое из четырех членов экипажа выжили в катастрофе. Сейчас они находятся в реанимации.

Ранее сообщалось, что разбившийся самолет в Литве не сбросил скорость при посадке. Борт опускался ниже заданной траектории полета.

Утром, 25 ноября самолет компании DHL потерпел крушение в Вильнюсе. Он упал в районе жилых домов и загорелся. О пострадавших на земле не сообщается.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      У загоревшегося в Турции Superjet 100 уже отказывал двигатель. Что еще известно об инциденте?

      Сотрудницу российской прокуратуры сократили после изнасилования коллегой

      Солдат ВСУ случайно сдался в плен

      Суд освободил из-под стражи подозреваемого в развратных действиях российского священника

      Сальдо рассказал подробности атаки ВСУ на скорую помощь в Херсонской области

      В Кремле высказались о выборах в Румынии

      Израиль накажет израильскую газету

      Следователи возбудили дело по факту расправы над 6-месячным ребенком в российском городе

      НАСА выбрало Blue Origin и SpaceX для доставки грузов на Луну

      Большой театр впервые бесплатно покажет «Щелкунчика»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше