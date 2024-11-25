Стали известны подробности о состоянии пилотов перед крушением самолета в Вильнюсе

Пилоты разбившегося самолета DHL в Вильнюсе не сообщали о проблемах перед крушением. Об этом пишет Reuters.
«Пилоты не сказали диспетчерам о какой-либо проблеме в самолете перед крушением», — пишет агентство. По предварительной информации, трое из четырех членов экипажа выжили в катастрофе. Сейчас они находятся в реанимации.
Ранее сообщалось, что разбившийся самолет в Литве не сбросил скорость при посадке. Борт опускался ниже заданной траектории полета.
Утром, 25 ноября самолет компании DHL потерпел крушение в Вильнюсе. Он упал в районе жилых домов и загорелся. О пострадавших на земле не сообщается.