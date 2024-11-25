Стало известно гражданство одного из пилотов разбившегося в Литве самолета

ELTA: пилотом разбившегося в Литве самолета DHL оказался гражданин Испании

Одним из пилотов разбившегося на подлете к аэропорту в Вильнюсе самолета DHL оказался гражданин Испании. Об этом сообщает агентство ELTA.

Полиция Литвы сообщает, что гражданин испании скончался. В ведомстве добавили, что сбор доказательств по делу о крушении грузового самолета может занять неделю. До этого в полиции заявили, что рассматривают разные версии случившегося, в том числе теракт.

Ранее сообщалось, что перед катастрофой в небе заметили яркую вспышку. Предполагается, что она могла появиться после взрыва перевозимых на борту аккумуляторных батарей.