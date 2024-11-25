Сторонники оппозиции в Тбилиси установили палатки у парламента

Сторонники оппозиции в Тбилиси установили палатки на ночь у парламента Грузии

Участники акции протеста против результатов парламентских выборов установили на ночь палатки у здания парламента в Тбилиси. Об этом сообщает Reuters.

На опубликованных агентством фото видно, что палатки разбиты на проезжей части проспекта Руставели, а также на тротуаре напротив здания парламента. Некоторые сторонники оппозиции принесли с собой только пледы. Около здания законодательного органа дежурят правоохранители.

Ранее 24 ноября в Тбилиси прошел марш женщин, выступающих против итогов парламентских выборов.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Большинство голосов набрала правящая партия «Грузинская мечта» (53,93 процента голосов). Члены партии получили 89 из 150 мандатов и возможность сформировать правительство. В парламент прошли и четыре оппозиционные партии, но они не признали итоги выборов и обратились к сторонникам с призывом выходить на акции протеста.