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02:52, 25 ноября 2024Силовые структуры

Суд в Москве национализировал «Горбушкин двор» осужденного олигарха

Суд в Москве национализировал «Горбушкин двор» олигарха Хотина
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной службы судебных приставов (ФССП) об обращении в доход государства имущества бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина и связанных с ним структур. Это следует из данных портала судов общей юрисдикции Москвы.

Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. По информации РБК, речь идет о национализации 27 объектов недвижимости: бизнес-центрах, торговых комплексах и земельных участках общей площадью более 1,5 миллиона квадратных метров. Среди них — «Горбушкин двор» и «Филион» на западе столицы.

Ранее в ноябре суд национализировал все здание гостиницы «Москва», включая расположенный в нем отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный Сезон», а также комплекс апартаментов осужденного олигарха Хотина.

4 марта суд приговорил Хотина к девяти годам лишения свободы за растрату 23 миллиардов рублей. С олигарха и сообщников взыскали 17 миллиардов рублей в счет погашения ущерба вкладчикам.

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