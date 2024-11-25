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10:51, 25 ноября 2024Ценности

42-летняя Светлана Лобода похвасталась фигурой на пляже

42-летняя украинская певица Светлана Лобода показала фигуру в облегающих шортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода похвасталась фигурой в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 14,7 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница показала архивный ролик, на кадрах которого прогуливалась по пляжу. Она предстала перед камерой в черном наряде, состоявшем из бра-топа и облегающих шортов с завышенной талией.

Также знаменитость распустила влажные волосы и надела солнцезащитные очки. «Кто помнит, откуда видео?» — поинтересовалась в подписи к посту артистка.

Ранее в ноябре Светлана Лобода также снялась обнаженной.

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