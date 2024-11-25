Туктамышева ответила на вопрос о выступлении за футбольный «Зенит»

Фигуристка Туктамышева заявила о готовности сыграть за футбольный «Зенит»

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о выступлении за футбольный «Зенит». Ее слова приводит SPB.KP.RU.

Туктамышева заявила о готовности выйти на поле за петербургский клуб. Она рассказала, что любит играть в футбол, отметив, что иногда в межсезонье фигуристы таким образом разминаются. «Я могу хорошо отбирать, иногда давать пасы. Но точно не забивать. Я больше бы оборонялась, чем атаковала», — поделилась спортсменка.

Ранее Туктамышева ответила на предложение прокомментировать футбол. «Это будет плохо, но весело», — сказала фигуристка.

27-летняя Туктамышева пропускает второй сезон подряд. Она продолжает участвовать в шоу, а также комментирует соревнования.