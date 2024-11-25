Уролог предупредил о вреде вейпов для эрекции

Электронные сигареты могут стать причиной эректильной дисфункции в любом возрасте, рассказал уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. О вреде вейпов эксперт предупредил в своем Telegram-канале.

«Связь между электронной сигаретой и нарушением потенции все чаще и чаще демонстрируется в различных научных публикациях», — отметил Лубенников. Доктор добавил, что вейпы могут приводить к проблемам с эрекцией у мужчин любого возраста, причем наличие или отсутствие хронических заболеваний не играет никакой роли.

По словам врача, убеждение, что электронная сигарета безопаснее обычной, не соответствует действительности.

Ранее терапевт Кэтрин Басфорд назвала несколько простых упражнений, которые могут помочь избавиться от эректильной дисфункции. Особо она отметила эффективность упражнений Кегеля, но также посоветовала делать мостик и сжимать бедрами мяч или подушку.