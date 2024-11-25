В Госдуме ответили на заявление Франции об отсутствии «красных линий» в поддержке ВСУ

Депутат Ивлев назвал слова главы МИД Франции о «красных линиях» порочным кругом

Заявление министерства иностранных дел Франции об отсутствии «красных линий» в поддержке Западом Вооруженных сил Украины (ВСУ) — порочный круг, считает депутаты Госдумы Леонид Ивлев. Его слова приводит РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал слова главы французского МИДа Жана-Ноэля Барро, который заявлял, что Украина имеет право бить по территории России французскими ракетами большой дальности «в целях самообороны». Париж, по его словам, продолжит поддерживать Киев так интенсивно и так долго, как это будет необходимо, поскольку от этого зависит безопасность Европы.

«Военные программисты и инструкторы НАТО готовят дальнобойные ракеты для обстрела территории России, закладывают в их компьютеры полетные задания, спутники США обеспечивают навигационную поддержку полета ракет и наведение на цель. А расплачиваются за все солдаты и офицеры ВСУ своими жизнями», — сказал парламентарий.

Он задался вопросом, о каких «красных линиях» в поддержке Украины может идти речь, когда маржа от поставок оружия ВСУ «пересиливает разум». Разобраться с этим, по словам Ивлева, может только Россия.

На заявление Франции отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она заявила, что разрешение на дальнобойные удары французским оружием в действительности не помогает Украине, а добивает ее. Глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков, в свою очередь, обвинил главу МИД Франции в отсутствии ума.