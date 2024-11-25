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00:24, 25 ноября 2024Россия

В Госдуме прокомментировали заявление главы французского МИД об ударах по России

Депутат Белик счел заявление главы МИД Франции об ударах по РФ актом агрессии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Жан-Ноэль Барро

Жан-Ноэль Барро. Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал слова главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро об ударах дальнобойными французскими ракетами по территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, Украина для Парижа является военным полигоном. Заявление французского министра он счел актом агрессии против РФ, с помощью которого страна может поправить свое финансовое положение, продвинув на новые рынки сбыта высокотехнологичные ракеты.

23 ноября министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Киев имеет право наносить удары вглубь территории России с помощью французских ракет большой дальности. Он также отметил, что Запад не должен устанавливать ограничений для поддержки Киева и проводить «красные линии».

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