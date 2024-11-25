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01:07, 25 ноября 2024Бывший СССР

В Киеве вновь прозвучали взрывы

«24 канал»: в Киеве произошли новые взрывы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве раздались новые взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «24 канал».

Где именно произошли взрывы, не уточняется. Информация о пострадавших и повреждениях пока не поступала.

О взрывах в украинской столице сообщалось вечером в воскресенье, 24 ноября. Они прозвучали на фоне воздушной тревоги.

До этого стало известно о стрельбе в отеле Киева. Между двумя компаниями возникли конфликт и в дальнейшем драка, во время которой один из фигурантов получил оружие и сделал несколько выстрелов в сторону оппонентов.

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