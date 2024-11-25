В Кремле прокомментировали возвращение в Россию 46 жителей Курской области

Песков: возвращению в РФ 46 жителей Курской области предшествовали переговоры

Возвращению в Россию 46 жителей Курской области предшествовали сложные переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают «Известия» в Telegram.

Ранее возвращение россиян после пребывания на территории Украины подтвердили курские власти.

В Москве делают все возможное для скорейшего возвращения домой всех граждан, подчеркнул представитель Кремля.

23 ноября о встрече с вернувшимися в Россию жителями Курской области рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она сообщила, что люди благодарны за возвращение домой и оказанную им помощь.