В Литве назвали возможную причину крушения самолета DHL в Вильнюсе

LRT: упавший в Вильнюсе самолет DHL мог разбиться из-за технических неполадок

Самолет компании DHL, упавший в Вильнюсе, мог разбиться из-за технических неполадок. Возможную причину крушения назвал глава Национального центра кризисного управления Вилмантас Виткаускас, его слова приводит телеканал LRT.

«Пока еще рано говорить об этом, но Вильнюсский аэропорт созвал оперативный центр по чрезвычайным ситуациям и выясняет причины происшествия. По первоначальной версии, инцидент может быть связан с техническими проблемами. Однако говорить о чем-то более точном пока рано», — сказал он.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление литовской полиции, самолет потерпел крушение при заходе на посадку.

Самолет компании DHL потерпел крушение в столице Литвы утром 25 ноября. Ранее отмечалось, что в разбившемся самолете находилось четыре человека, трое из них пострадали, один не выжил.