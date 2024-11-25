Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:48, 25 ноября 2024Россия

В Москве судья отчитала перекрестившегося перед схваткой мальчика-борца и попала на видео

В Москве судья отчитала перекрестившегося ребенка, на нее заявили в прокуратуру
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал ШАФРАН

В Москве во время соревнований по дзюдо отчитали мальчика, который перекрестился перед схваткой. Видеозапись опубликовала журналист Анна Шафран в Telegram.

На кадрах судья призывает борцов к вниманию. «Напоминаю, что ваше вероисповедание (...) вы не можете, на татами стоя, креститься и молиться», — сказала она.

На случившееся уже обратили внимание в Госдуме. Заместитель председателя нижней палаты Анна Кузнецова возмутилась поступком судьи и напомнила о положении Конституции, гарантирующем свободу вероисповедания. «Мы призываем прокуратуру проверить данный инцидент на предмет разжигания ненависти», — написала она в Telegram.

Ранее в Астрахани спортсмены-мусульмане выгнали детей из зала ради намаза перед соревнованиями. Они попросили остальных выйти несмотря на то, что зал не предназначен для совершения молитв.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы должны нанести первый удар». В НАТО обсуждают превентивные бомбардировки России на случай войны

      Россиянин украл замороженную рыбу на рынке и получил 2,5 года колонии

      В НАТО признали отсутствие консенсуса по вступлению Украины в альянс

      Земля начала расставаться с мини-луной

      Аршавин заявил о туманных перспективах сборной России

      В Москве судья отчитала перекрестившегося перед схваткой мальчика-борца и попала на видео

      «Мертвый» мужчина очнулся за секунды до сожжения на костре

      Туристы массово устремились в один регион России

      Стилистка посоветовала россиянкам носить похожие на чепчики младенцев шапки зимой

      В России вернулись к обсуждению переноса скандальной работы Церетели

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше