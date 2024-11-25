В Москве судья отчитала перекрестившегося перед схваткой мальчика-борца и попала на видео

В Москве судья отчитала перекрестившегося ребенка, на нее заявили в прокуратуру

В Москве во время соревнований по дзюдо отчитали мальчика, который перекрестился перед схваткой. Видеозапись опубликовала журналист Анна Шафран в Telegram.

На кадрах судья призывает борцов к вниманию. «Напоминаю, что ваше вероисповедание (...) вы не можете, на татами стоя, креститься и молиться», — сказала она.

На случившееся уже обратили внимание в Госдуме. Заместитель председателя нижней палаты Анна Кузнецова возмутилась поступком судьи и напомнила о положении Конституции, гарантирующем свободу вероисповедания. «Мы призываем прокуратуру проверить данный инцидент на предмет разжигания ненависти», — написала она в Telegram.

Ранее в Астрахани спортсмены-мусульмане выгнали детей из зала ради намаза перед соревнованиями. Они попросили остальных выйти несмотря на то, что зал не предназначен для совершения молитв.