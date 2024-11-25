Дубинский: для всего мира Зеленский давно превратился в «верховного ТЦКшника»

Президент Украины Владимир Зеленский давно превратился в «верховного ТЦКшника» для всего мира. Об этом в своем Telegram-канале заявил обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

По его словам, в обязанности «ТЦКшника» входит обеспечение продолжения боевых действий, выпрашивание оружия и денег у Запада, а также «отгрузка нового мяса на фронт». Депутат подчеркнул, что при выполнении этих задач Зеленскому не нужно соблюдать конституцию и права человека.

«Зеленский для внешнего мира, и для дирижеров войны, в частности, — давно превратился из президента в Верховного ТЦКшника. Поверьте, он, как и рядовой ТЦКшник, понимает, что если не отправит сдохнуть вас и всех нас, то сдохнет рано или поздно сам», — сказал Дубинский.

Ранее Дубинский выразил мнение, что уход Зеленского с поста главы Украины не изменит ситуацию в стране. «Без демонтажа системы внешнего влияния все усилия будут бесплодными. Будут выбраны очередные марионетки», — написал он.