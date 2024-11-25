В России суд взыскал с бывшего начальника департамента Минобороны 1,74 миллиарда рублей

Суд взыскал с экс-главы департамента Куракина и его сообщников 1,74 млрд рублей

В Москве суд взыскал взыскал с бывшего начальника департамента Минобороны России и его сообщников 1,74 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд взыскал с бывшего начальника департамента имущественных отношений Минобороны России Дмитрия Куракина и его подельников 1,74 миллиарда рублей в счет компенсации причиненного ущерба.

По версии стороны обвинения, с 2014 года сообщники занимались незаконной вырубкой леса на территории воинских частей Западного военного округа. Куракин организовал массовую вырубку здорового леса под видом санитарной, используя фальшивые документы. Махинации вскрылись в ноябре 2023 года, после чего Куракина арестовали. Позже суд перевел его под домашний арест.

Ранее сообщалось, что бывший начальник департамента Минобороны России признан виновным по статьям 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Суд также назначил ему штраф в размере 369 миллионов рублей и осудил на 17 лет за хищение леса.