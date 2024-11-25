В России высказались о планах Европы отправить своих военных для помощи Украине

Сенатор Карасин назвал нагнетанием планы Европы отправить военных на Украину

Сообщения о планах европейских стран отправить своих военных или частные военные компании (ЧВК) в зону боевых действий для помощи Украине выглядят как нагнетание, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Мне представляется, что это очередная попытка нагнетания информационно-политического напряжения в этом вопросе. Отчасти все эти сообщения носят провокационный характер, чтобы вызвать какую-то реакцию российской стороны Григорий Карасин российский сенатор

«У нас должны быть действительно крепкие нервы, чтобы реагировать на такие довольно наглые, неспровоцированные заявления. Но я думаю, что опыт у нас уже накопился, нервы у нас крепкие, поэтому что бы там ни говорили некоторые западные лидеры, мы будем продолжать выполнять ровно то, что соответствует целям специальной военной операции (СВО) и делать это именно так, как запланировано нашим политическим и военным руководством», — сказал сенатор.

Как сообщило издание Le Monde со ссылкой на источники, европейские страны возобновили дискуссию об отправке военных в зону украинского конфликта для помощи Киеву. По информации газеты, этот вопрос обсуждается с Францией и Великобританией, но многие государства, в том числе Германия не поддерживают идею.

Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в Европе нет единства по этому вопросу, однако время от времени появляются горячие головы с такими инициативами. В то же время представитель президента России отметил, что не знает, насколько эта информация соответствует действительности.