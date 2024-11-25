В российском городе полиция накрыла пятерых пособников украинских мошенников

В Петербурге МВД задержало 5 пособников из кол-центров украинских мошенников

В Санкт-Петербурге полиция накрыла базу техподдержки кол-центров телефонных мошенников с Украины. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале и публикует оперативное видео.

При поддержке бойцов спецназа задержаны пятеро пособников, которые на протяжении года работали на преступников.

На кадрах видны силовики, врывающиеся в квартиры, где находятся подозреваемые. Женщина признается, что ей платили за каждый звонок якобы от имени сотрудника банка. Мужчина говорит, что ему давали доступ в банковские сервисы и он выполнял поручения по снятию денег. Показаны карты, по которым дропы отправляли деньги украинским кураторам.

По данным МВД, пособники занимались техническим обеспечением работы кол-центров. Задержанным от 19 до 25 лет. Один из них год назад искал подработку в закрытых чатах даркнета, где познакомился с украинскими кураторами. Петербуржец подыскал сообщников, и они обеспечивали бесперебойную работу оборудования по подмене номеров во время звонков россиянам украинскими мошенниками.

Также задержанные обналичивали похищенные со счетов жертв деньги с дроп-карт и переводили кураторам через криптовалютные биржи. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Двое фигурантов арестованы.

18 ноября сообщалось, что в Воронежской области мужчина отдал мошенникам более 44 миллионов рублей.