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08:28, 25 ноября 2024Из жизни

В Южной Корее мужчина попытался избежать службы в армии с помощью еды

Korean Herald: в Южной Корее мужчина не захотел в армию и располнел до 102 кг
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Robin Stickel / Unsplash

В Южной Корее 26-летний мужчина не захотел служить в армии и умышленно набрал вес. Окружной суд Восточного Донгбу Сеула приговорил уклониста к году тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на два года за нарушение Закона о военной службе, сообщает издание Korean Herald.

«Обвиняемый намеренно набирал вес, удвоив ежедневный рацион и выпивая большое количество воды непосредственно перед медицинским осмотром для призыва в армию», — отмечается в публикации.

На медосмотре в 2017 году мужчина был признан годным во 2-ю категорию бойцов, что дает право участвовать в боевых действиях, однако уже в 2023 году он получил 4-ю категорию, а его вес достиг 102,3 килограммов. При росте в 169 сантиметров южнокорейца признали страдающим ожирением.

Ранее в Южной Корее мужчина после проигрыша устроил пожар в игорном заведении. Очевидцы рассказали, что пожилой китаец «начал вести себя агрессивно после того, как проиграл деньги». Предположительно, он запер двери и разлил по залу горючее вещество, а затем поджег его, но не смог выбраться из огня.

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