Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:20, 25 ноября 2024Россия

Военкор заявил об уничтожении до 600 солдат ВСУ в Курской области

Военкор Коц: до 600 солдат ВСУ уничтожено в Ольговском лесу в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

До 600 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено в Ольговском лесу в Курской области. Об этом заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в Telegram.

Российский военнослужащий с позывным Бухгалтер рассказал журналисту, что украинские солдаты упорно обороняли занятые позиции и не хотели отступать. «Недели две здесь все горело-пылало», — пояснил он.

По оценке Коца, в районе населенного пункта Ольговка ВСУ понесли значительные потери. На обочинах дорог до сих пор лежат никем не убранные «тела с синим скотчем на рукавах», вокруг которых гуляют свиньи и курицы, написал он.

25 ноября стало известно о новом ударе ВСУ по Курской области ракетами ATACMS. Ответом на предыдущее применение этого оружия стали испытания новейшей российской ракеты «Орешник» по территории Украины.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали Россию баллистическими ракетами

      Преподаватель вуза поверил мошенникам и остался без квартиры и сбережений

      В Раде предложили мобилизовать военных пенсионеров

      Путин прибудет в Казахстан с государственным визитом

      МИД допустил размещение российских ракет в Азии

      Российским регионам предсказали штормовой ветер

      Остановивший въехавшего в толпу пешеходов водителя россиянин рассказал подробности ДТП

      Путин высказался о российской вакцине от рака

      Самолет с россиянами на борту совершил экстренную посадку в Петербурге

      Спрогнозирован пиковый период мирового спроса на нефть

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше