Военкор заявил об уничтожении до 600 солдат ВСУ в Курской области

Военкор Коц: до 600 солдат ВСУ уничтожено в Ольговском лесу в Курской области

До 600 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено в Ольговском лесу в Курской области. Об этом заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в Telegram.

Российский военнослужащий с позывным Бухгалтер рассказал журналисту, что украинские солдаты упорно обороняли занятые позиции и не хотели отступать. «Недели две здесь все горело-пылало», — пояснил он.

По оценке Коца, в районе населенного пункта Ольговка ВСУ понесли значительные потери. На обочинах дорог до сих пор лежат никем не убранные «тела с синим скотчем на рукавах», вокруг которых гуляют свиньи и курицы, написал он.

25 ноября стало известно о новом ударе ВСУ по Курской области ракетами ATACMS. Ответом на предыдущее применение этого оружия стали испытания новейшей российской ракеты «Орешник» по территории Украины.