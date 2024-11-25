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19:51, 25 ноября 2024Наука и техника

Земля начала расставаться с мини-луной

НАСА: астероид 2024 PT5 покинет Землю к 2055 году
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kiichiro Sato / AP

Астрономы Мадридского университета Комплутенсе сообщили, что планета Земля начала расставаться с астероидом, который последние два месяца сопровождал ее как «мини-луна». Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Астероид 2024 PT5, вероятно, является фрагментом, отброшенным с поверхности Луны после удара крупного космического объекта. Его размеры составляют около 10 метров в диаметре, что делает его слишком малым для наблюдения без мощного телескопа. Ученые предсказывают, что солнечная гравитация со временем оттянет его от Земли к 2055 году.

Для более детального изучения объекта НАСА планирует использовать радиолокационную антенну в пустыне Мохаве, являющуюся частью Deep Space Network. Это позволит получить данные о траектории астероида и его составе. Наблюдения запланированы на январь следующего года, когда астероид вновь приблизится к Земле.

Объект сейчас находится на расстоянии более 3,5 миллиона километров от Земли и пройдет на безопасном расстоянии при следующем сближении, в 1,8 миллиона километров от Земли, что почти в пять раз дальше, чем Луна. Тем не менее объект останется видимым лишь для самых мощных телескопов.

По словам ученых, когда астероид вернется в январе, его скорость будет более чем в два раза выше, чем в сентябре, что сделает его недоступным для временного захвата Землей. Однако дальнейшее изучение его поведения может дать больше информации о малых небесных телах, вращающихся вблизи планет.

Следующий визит 2024 PT5 к Земле ожидается в 2055 году, когда астероид вновь совершит временный и частичный оборот вокруг планеты. Это открытие позволяет ученым лучше понять взаимодействие малых объектов с земным притяжением и роль таких временных спутников в изучении космоса.

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