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14:47, 26 ноября 2024Из жизни

118-килограммовая женщина сбросила 48 килограммов и стала королевой красоты

118-килограммовая жительница США сбросила 48 кг благодаря индийской кухне
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Freepik

Жительница США индийского происхождения похудела на 48 килограммов из-за страха за здоровье и стала королевой красоты. Свою историю 39-летняя женщина рассказала The Times of India.

Проживающая в Сиэтле, штат Вашингтон, Чандни Сингх построила успешную карьеру в бизнесе и основала компанию по производству обуви. Однако из-за нездорового питания она всегда была очень полной: при росте 172 сантиметра она весила 118 килограммов. Женщина решила сбросить вес, когда серьезно испугалась за здоровье после родов. Беременность прошла с осложнениями, кроме того, Сингх диагностировали синдром поликистозных яичников и преддиабетическое состояние с высоким уровнем артериального давления и холестерина.

Женщина решила отказаться от вредной пищи и начала готовить традиционные блюда индийской кухни. Она ела рис, лепешки роти, сыр панир и карри из курицы. При этом Сингх контролировала размеры порций, чтобы поддерживать устойчивый дефицит калорий. Она выбрала такие продукты, чтобы органично заменить вредную еду вкусной и полезной альтернативой.

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Кроме того, Сингх начала три-четыре дня в неделю заниматься спортом. Она сочетала ходьбу и бег трусцой с силовыми упражнениями в спортзале. Женщина рассказала, что старалась сосредоточиться на получении удовольствия от процесса занятий, а не на стремлении к определенной цели. Это позволило ей легко пройти через первые два месяца похудения, когда процесс шел очень медленно.

Благодаря смене режима питания и усердным тренировкам, Сингх сумела похудеть с 118 до 70 килограммов и избавилась от множества проблем со здоровьем. Более того, она почувствовала такую уверенность в себе, что приняла участие в конкурсе красоты для замужних женщин Mrs. Grand International USA 2024 и выиграла его.

«Похудение преобразило каждый аспект моей жизни — здоровье, уверенность в себе и мышление», — подытожила Сингх.

Ранее сообщалось, что в Японии девушка сумела похудеть на 11 килограммов за два месяца ради того, чтобы влезть в свадебное платье мечты. В преддверии свадьбы она сбросила вес с 63 килограммов до 51 килограмма.

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