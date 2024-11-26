Анджелина Джоли в облегающем наряде с декольте снялась для Vogue

Актриса Анджелина Джоли в облегающем наряде с декольте снялась для Vogue Mexico

Американская актриса и модель Анджелина Джоли в откровенном наряде снялась для глянцевого журнала Vogue Mexico. Соответствующие снимки появились на сайте модного издания.

49-летняя знаменитость приняла участие в съемке номера, посвященного кинокартине «Мария». Так, на размещенном фото Джоли предстала в облегающем черном топе с декольте. Она позировала перед камерой с минимальным количеством макияжа и распущенными волосами, уложенными в объемную прическу.

За время фотосессии звезда «Малефисенты» примерила шубу, а также бежевый тренч с коричневыми сапогами, выполненными из кожи. При этом к последнему образу стилисты подобрали массивные золотые браслеты.

В октябре сообщалось, что Анджелина Джоли с новым имиджем появилась на кинофестивале.