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11:17, 26 ноября 2024Ценности

Анджелина Джоли в облегающем наряде с декольте снялась для Vogue

Актриса Анджелина Джоли в облегающем наряде с декольте снялась для Vogue Mexico
Мария Винар

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса и модель Анджелина Джоли в откровенном наряде снялась для глянцевого журнала Vogue Mexico. Соответствующие снимки появились на сайте модного издания.

49-летняя знаменитость приняла участие в съемке номера, посвященного кинокартине «Мария». Так, на размещенном фото Джоли предстала в облегающем черном топе с декольте. Она позировала перед камерой с минимальным количеством макияжа и распущенными волосами, уложенными в объемную прическу.

За время фотосессии звезда «Малефисенты» примерила шубу, а также бежевый тренч с коричневыми сапогами, выполненными из кожи. При этом к последнему образу стилисты подобрали массивные золотые браслеты.

В октябре сообщалось, что Анджелина Джоли с новым имиджем появилась на кинофестивале.

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