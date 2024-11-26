Археологи сделали сенсационную находку в России

Археологи обнаружили древнее поселение под Новосибирском

Археологи обнаружили в Венгеровском районе Новосибирской области многослойное поселение, следы которого сохранились на террасе реки Тартас в урочище Таи. О сенсационной находке сообщает Om1.ru.

По словам специалистов, уникальность находки заключается в четкой стратификации культурных слоев, отражающих непрерывное пребывание человека на этом месте на протяжении тысячелетий.

Ученые рассказали, что частые изменения уровня воды в реке Тартас приводили к тому, что поселение то затапливалось, то освобождалось от воды, формируя своеобразный «слоеный пирог» из культурных остатков.

Ранее сообщалось, что ученые Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН в ходе раскопок в Приморье обнаружили в одной из хозяйственных ям в жилом квартале средневекового города около девяти тысяч единиц семян сои. По словам специалистов, это уникальная находка, так как семена сохранились очень хорошо, а такое большое их количество в одном месте археологи обнаруживают в Приморье впервые.