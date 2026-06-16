«Заявляли от имени Зеленского». Лукашенко обвинил Ватикан и Израиль в обмане России в 2022 году

Лукашенко: Ватикан и Израиль обманули Россию в 2022 году, попросив заключить мир с Киевом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о причинах отвода российских войск от Киева в 2022 году. По его словам, решение президента России Владимира Путина было направлено на восстановление мира и принято после обращений «определенных политиков и сил».

В очередной раз, наверное, — я знаю — эти силы обманули. Это был Ватикан. И, что удивительно, еврейское лобби, израильтяне. Они от имени [президента Украины Владимира] Зеленского заявляли: все, идем на мир, соглашаемся. Ну и другие Александр Лукашенко Президент Белоруссии

По его словам, если бы Россия продолжила наступление, «там ни Зеленского, никого бы не осталось». Однако Москва пошла на уступки в надежде на мирное урегулирование, но эти обещания не были выполнены, добавил политик.

Лукашенко предрек поражение Украине

Президент Белоруссии считает, что дни Украины будут сочтены после поражения в Донбассе.

Если россиянам удастся окружить эту агломерацию (...), где очень сильно окопались войска Украины, их дни будут сочтены. Потому что основной костяк войск ВСУ находится в этой части Донбасса. Их дни будут сочтены. Украинцы это понимают Александр Лукашенко Президент Белоруссии

Политик также заявил, что конфликт на Украине может завершиться уже в 2026 году. По его словам, это зависит от воли нескольких человек. «Если такая воля и желание есть, эти войны могут быть прекращены в этом году», — сказал он. Лукашенко добавил, что три славянских народа, договорившись, будут «расхлебывать» последствия конфликта на Украине.

Белорусский лидер отметил, что конфликт на Украине гораздо сложнее, чем конфликт Соединенных Штатов и Ирана. Он считает, что «эти проблемы могут быть решены только за столом переговоров».

Лукашенко оценил участие Белоруссии в конфликте на Украине

При вступлении Минска в конфликт на Украине война приобретет новое качество, считает Лукашенко. По его словам, в таком случае страны Североатлантического альянса, поддерживающие Киев, могут ввести свои войска на Украину.

И эта война приобретет новое качество. Это будет война Беларуси и России против блока НАТО Александр Лукашенко Президент Белоруссии

При этом он добавил, что Украине абсолютно нечего бояться со стороны Белоруссии, заявил Лукашенко. «И они это знают, и военные это знают. Люди, народ Украины, это знают. В силу политических каких-то амбиций эта тема подогревается», — подчеркнул политик.

В мае Лукашенко заявил, что белорусских солдат никогда не было и не будет на территории Украины. По его словам, украинские войска не хотят войны с Белоруссией, понимая, что им не нужны дополнительные полторы тысячи километров фронта. Однако президент Белоруссии указал, что Минск и Киев к конфликту толкают европейские политики.

Лукашенко объяснил жесткие высказывания в адрес Зеленского

Политик прокомментировал свои жесткие высказывания в адрес Зеленского. По его словам, причиной стала угрожающая риторика украинского лидера, который неоднократно заявлял о готовности наносить удары и провоцировал белорусов. Лукашенко добавил, что если президент Украины обиделся на его слова, то он извиняется перед ним.

Но, с другой стороны, он [Зеленский] должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают Александр Лукашенко Президент Белоруссии

Лукашенко также заявил, что у украинского лидера нет людей, чтобы угрожать Белоруссии. По его словам, Киев ничего не может противопоставить республике, кроме беспилотников.